S.Siro: Antonello, progetto è questo

MILANO, 09 OTT - "Alternative se non arrivassero le autorizzazioni? Per noi il progetto rimane questo, l'alternativa è solo un nuovo San Siro a San Siro". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, intervenuto a Sky Tg 24 per parlare del progetto sul nuovo San Siro. "C'è la volontà da parte di nostra di sedersi ad un tavolo per cercare di recepire i suggerimenti e aprirsi al dialogo - ha proseguito. La riunione che abbiamo avuto coi residenti ieri è stata molto utile. Abbiamo iniziato un percorso di condivisione con le istituzioni, con i cittadini e con i tifosi. E già oggi ci sono più di 35mila persone che hanno risposto al sondaggio sul progetto lanciato ieri sul sito. C'è molta passione e partecipazione". "Miglior progetto? Si tratta di due stadi completamente diversi. Esprimersi ora è prematuro, ad oggi le possibilità sono 50 e 50, ci sono elementi che poi andremo a chiarire", ha concluso Antonello.