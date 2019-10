Rugby, al via il campionato Top 12

ROMA, 9 OTT - Riparte la corsa allo scudetto del rugby: il prossimo campionato Top12 comincerà sabato 19 ottobre. Il lancio della 90ma edizione della massima competizione rugbystica nazionale ha avuto come inedita cornice lo stabilimento Birra Peroni di Padova. Il campionato presenta una formula invariata rispetto alle ultime edizioni, con le migliori 12 squadre d'Italia ai nastri di partenza, 132 partite di stagione regolare, cui seguirà i doppio turno di semifinale e poi la finale il 30 maggio. "Il Peroni TOP12 -ha detto il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi- rappresenta uno degli asset portanti del nostro movimento. Sin dalla mia prima elezione ho evidenziato la necessità di lavorare a un rilancio del torneo: credo che la partnership triennale con Birra Peroni e la messa in onda integrale sulle nostre piattaforme che ha caratterizzato la scorsa edizione e che auspichiamo porti alcune novità per il 2019/20 sono coerenti con la nostra visione del nostro massimo campionato".