Milan, Maldini "Pioli non è un azzardo"

MILANO, 09 OTT - "Pioli non è un azzardo. Noi vogliamo essere protagonisti in questa stagione, non vogliamo avere una stagione buttata". Lo dice il dt del Milan, Paolo Maldini, presentando il nuovo allenatore Stefano Pioli. "Ringrazio Giampaolo - aggiunge Maldini - per la professionalità, 3 mesi fa eravamo qui a parlare con lui ma questa è stata una scelta ponderata e condivisa, se torniamo indietro era una scelta giusta per una squadra giovane. Semplicemente non funzionava. Ho difeso Giampaolo perché era giusto così. Abbiamo 31 partite davanti, possiamo dare ancora una svolta a questa stagione. Noi non vogliamo stare qui 10 anni ad aspettare di diventare competitivi".