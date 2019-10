Milan: Gazidis, obiettivo Champions

MILANO, 09 OTT - L'esonero di Marco Giampaolo è ''stato sofferto'' ma l'obiettivo del Milan resta ''un posto in Champions League'', che resta distante ''appena 4 punti''. Lo dichiara l'ad del Milan, Ivan Gazidis, durante la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli. ''Pioli - rimarca Gazidis - è un tecnico esperto, in grado di valorizzare i nostri giovani. Noi faremo errori ma li correggeremo. Lo faremo tutti insieme come una dirigenza compatta. Capiamo la frustrazione dei tifosi ma vogliamo riportare il Milan dove merita''.