Lowry punta a corona Race to Dubai

ROMA, 09 OTT - "All'Open Championship ho colto un successo straordinario, ora punto alla Race to Dubai". Shane Lowry in Irlanda del Nord, nel "The Open", ha sottratto la corona a Francesco Molinari affermandosi come nuovo campione del torneo Slam più antico del green (prima edizione nel 1860) davanti al proprio pubblico. E ora il player irlandese sogna di affermarsi nella 76/a edizione dell'Open d'Italia (al via domani all'Olgiata di Roma), dove tra i principali avversari troverà proprio "Chicco" Molinari, re europeo del 2018. "Sarebbe bello e importante vincere la Race to Dubai, darò del mio meglio per riuscire nell'impresa. L'Open d'Italia è una tappa sempre più importante dell'European Tour". L'irlandese potrebbe approfittare dell'assenza di Jon Rahm che, con il successo bis nell'Open di Spagna, gli ha sottratto la leadership della money list dell'European Tour.