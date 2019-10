Ginnastica:storica Biles,21 podi Mundial

ROMA, 8 OTT - Risultato storico anche per gli Stati Uniti oggi ai Mondiali di ginnastica artistica a Stoccarda. Con l'oro di oggi nella competizione a squadre la 'stella' del Team Usa Simone Biles ha portato a 21 il totale dei podi, e quindi delle medaglie, conquistati in occasione dei Mondiali. Nessuna ginnasta ha ottenuto altrettanto, e a ciò va aggiunto un altro record quello che, su 21 medaglie, 15 sono d'oro. Adesso, tenendo conto che la Biles disputerà a Stoccarda cinque finali individuali, la statunitense punterò a battere il record assoluto di medaglie mondiali, quindi uomini compresi, che attualmente è in possesso del bielorusso Vitaly Scherbo con 23 podi.