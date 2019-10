Mondiali artistica: bronzo per l'Italia

ROMA, 8 OTT - Le azzurre della ginnastica artistica hanno conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali in corso a Stoccarda. Un risultato storico per l'Italdonne, che già avevano conquistato il pass per le Olimpiadi 2020 entrando tra le 12 finaliste della rassegna. L'oro è stato vinto dagli Stati Uniti, l'argento è andato alla Russia.