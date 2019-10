Serie B: 6 fermati, 3 turni a Bandinelli

ROMA, 8 OTT - Sono sei i calciatori fermati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione agli incontri della settima giornata. Tre giornate di squalifica sono state inflitte al giocatore dell'Empoli Filippo Bandinelli, espulso "per aver colpito con violenza al volto un avversario" e due al giocatore del Livorno Davide Marsura, "per avere rivolto al direttore di gara un epiteto insultante". Gli altri squalificati, tutti per un turno, sono Gori (Frosinone), Maggio (Benevento), Pucciarelli (Chievo) e Valzania (Cremonese). Una giornata di stop è stata inflitta a due allenatori espulsi, Rocco Boscaglia dell'Entella e David Balleri del Livorno.