Immobile, la concorrenza fa bene a tutti

FIRENZE, 8 OTT - "Il dualismo in azzurro con Belotti? Io e Andrea abbiamo un rapporto particolare, la concorrenza fa bene sia a se stessi che alla squadra". Lo ha dichiarato Ciro Immobile in attesa delle decisioni del ct dell'Italia, Roberto Mancini che, ha annunciato ieri, farà giocare una partita a testa contro Grecia e Liechtenstein. "Per fortuna stiamo entrambi facendo gol con regolarità - ha evidenziato l' attaccante della Lazio dal ritiro di Coverciano - e comunque, al di là di chi giocherà, anche se io vorrei giocare e segnare sempre, quel che conta più di tutto è che l'Italia vinca e che noi siamo sereni". Sui due 'amici-rivali' aleggia sempre il fantasma di Balotelli: "Adesso siamo io e Belotti, più avanti vedremo. Tutti hanno la possibilità di vestire questa maglia, se verrà un altro attaccante vorrà dire che saremo in ballottaggio in tre o quattro, poi spetterà a Mancini decidere".