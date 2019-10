Inter, elongazione per Sensi

MILANO, 08 OTT - Brutte notizie per Antonio Conte: il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi ha rimediato un'elongazione agli adduttori della coscia destra. È questo l'esito degli esami di controllo a cui si è sottoposto il giocatore nerazzurro. "Le condizioni del centrocampista - fa sapere l'Inter in una nota - saranno rivalutate nei prossimi giorni". Sensi è stato sostituito al 34' del primo tempo del derby d'Italia di domenica sera per un problema fisico e, di conseguenza, non ha risposto alla chiamata della Nazionale di Mancini.