Golf: Open Italia, derby Pavan-Paratore

ROMA, 8 OTT - Con Francesco Molinari, tra gli azzurri più attesi del 76 Open d'Italia, anche Andrea Pavan e Renato Paratore. I due capitolini all'Olgiata Golf Club di Roma (10-13 ottobre) giocheranno in casa la quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. Sarà un vero derby tra amici quello tra Pavan e Paratore. Il primo è il golfista azzurro più in forma del momento. Al 66/o posto nella classifica mondiale (unico italiano insieme a "Chicco" Molinari - 11/o - nella Top 100 mondiale), Pavan vuole continuare a stupire per provare a siglare il terzo successo sul massimo circuito continentale dopo quelli nello Czech Masters 2018 e nel BMW International Open 2019. Anche per continuare il sogno verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Mentre Paratore, a segno in Svezia nel Nordea Masters 2017, davanti al proprio pubblico vuole tornare a cogliere un risultato di prestigio per cancellare le ultime prestazioni anonime. A Roma saranno tre i player capitolini in campo, con Pavan e Paratore anche l'emergente Enrico Di Nitto.