Milano-Cortina: Fontana,passi in avanti

MILANO, 8 OTT - Il vertice del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali 2026 che si è tenuto ieri a Verona "è andato bene. Abbiamo discusso, abbiamo fatto notevoli passi avanti sia sull'individuazione del futuro manager, sia per ciò che riguarda le decisioni di governance. Mi sembra che ci sia la volontà di andare avanti nella strada della concretezza e della coordinazione assoluta". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il vertice parlando a margine della conferenza stampa di presentazione della 77/a edizione di Eicma, il salone delle 2 ruote. Sul ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e sull' atteggiamento del Governo Fontana ha aggiunto: "Che abbiano avuto un ripensamento ci fa solo piacere. L'inizio della collaborazione è avvenuto grazie a Giorgetti, che ha cercato di rompere il muro del Movimento 5 stelle. Se ora sono entrati nell'ottica di darci una mano maggiore non possiamo che essere contenti. Non può essere l'evento di due Regioni, farebbe una brutta figura l'Italia".