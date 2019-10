Salta allenamento Genoa, rebus tecnico

GENOVA, 8 OTT - Annullata la ripresa degli allenamenti del Genoa prevista per questo pomeriggio. La decisone è dovuta al possibile cambio in panchina. Preziosi aveva puntato decisamente su Stefano Pioli, ma l'ex tencico della Fiorentina pare essere destinato a guidare il Milan e questo ha complicato i piani del presidente rossoblù. Nelle prossime ore è atteso un incontro tra il presidente Enrico Preziosi e l'allenatore Aurelio Andreazzoli che nelle ultime cinque gare ha totalizzato 4 sconfitte e un pareggio. Non è escluso che Preziosi possa decidere di dare ancora fiducia all'attuale allenatore. Dopo la sosta per gli impegni della nazionale, il Genoa è atteso dalla trasferta di Parma. Nel caso di esonero il club valuta vari profili tra cui Nicola e Gattuso.