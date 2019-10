Sfida Azzurri Legends-Germania 3-3

ROMA, 7 OTT - Inizia con uno spettacolare 3-3 l'avventura degli Azzurri Legends. Allo 'Sportpark Ronhof' di Fürth la Nazionale delle Leggende Azzurre, al suo debutto assoluto, pareggia 3-3 con la selezione tedesca DFB All Stars. Germania-Italia si conferma una grande classica del calcio, una passerella per tanti fuoriclasse che con un paio di scarpini ai piedi sanno ancora incantare. La formazione titolare è formata da undici Campioni del Mondo, nove di Germania 2006 e due, Pietro Vierchowood e Bruno Conti, di Spagna '82. In avvio è la Germania a portarsi sul doppio vantaggio: al 10' Cannavaro nel tentativo di liberare infila la propria porta, poi al 19' Jurgen Klinsmann, firma il 2-0. Ma l'Italia non ci sta, Toni che al 21' accorcia le distanze. Al 34' Totti pareggia. Nella ripresa a Furth si alza il coro 'Italia, Italia' e al 79' è Damiano Tommasi a realizzare il gol del 3-2. Sembra fatta, ma in pieno recupero arriva la zampata di Wollscheid a fissare il risultato sul 3-3.