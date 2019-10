Milan: Spalletti non è più disponibile

MILANO, 7 OTT - Luciano Spalletti non sarebbe più disponibile ad accettare la proposta del Milan per problemi contrattuali con l'Inter. E' quanto trapela all'ANSA da ambienti rossoneri. A questo punto il Milan sembrerebbe orientato a una scelta, per l'eventuale sostituzione del tecnico Marco Giampaolo, fra Stefano Pioli e un allenatore straniero.