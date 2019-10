Garrone:Cercato di facilitare trattativa

GENOVA, 7 OTT - "Apprendiamo con rammarico della fine delle trattative tra Holding Max e CalcioInvest relativa alla cessione della Sampdoria. Abbiamo cercato di facilitare la trattativa e per questa ragione San Quirico, da tempo, si era detta disponibile ad anticipare i bonus previsti al verificarsi di determinati obiettivi. Purtroppo le parti non sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente", così in una nota la Holding San Quirico, che fa riferimento alla famiglia Garrone, sul fallimento della trattativa tra CalcioInvest e Ferrero per la cessione della Sampdoria.