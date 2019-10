Ecco Sunrazor 01,punta a record velocità

ROMA, 7 OTT - E' tutto pronto a Taranto per il tentativo di nuovo record mondiale di velocità per imbarcazioni elettriche mosse da energia solare. Il progetto, presentato al Castello Aragonese della città pugliese, sede della Marina Militare, ha per protagonista il solar challenger italiano 'Sunrazor 01', deciso a sfatare il pregiudizio che vede abbinare energia solare a potenze e velocità anacronistiche. Nell'occasione, Bluematrix, team di Sunrazor' ha presentato anche il primo campionato del mondo dedicato a imbarcazioni solari che si disputerà nel 2020 proprio a Taranto. Presenti all'evento gli esponenti di UIM - Union Mondiale Motonautique e SolarSportOne, organizzazione che raccoglie tutte le formule dedicate a imbarcazioni solari. SunRazor è un prototipo da competizione dal design innovativo e futuristico, interamente progettato e costruito in Italia da una rete di spin-off universitarie e di strutture produttive altamente specializzate che trovano il proprio fulcro proprio nella Regione Puglia.