Spadafora, Cdm lavora su legge olimpica

VERONA, 7 OTT - "Sarà un investimento che dovrà essere gestito nel migliore dei modi e in massima trasparenza, ma non potrà mancare per una manifestazione così importante per il nostro Paese". Lo ha detto il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, questa sera a Verona, in chiusura della riunione del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. "Dobbiamo lavorare alla legge delega - ha spiegato - in Consiglio dei ministri sarà rispettata la tempista e poi ci sarà l'iter parlamentare per consentire al Comitato organizzatore di avere tutti gli strumenti necessari per gestire nel migliore dei modi un evento così importante, che vedrà il nostro Paese al centro del mondo".