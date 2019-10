Cantagalli operato alla valvola mitrale

BOLOGNA, 7 OTT - Operazione di riparazione della valvola mitrale per l'ex campione e assistente allenatore del Modena Volley, Luca Cantagalli. Ne dà notizia lo stesso club emiliano. L'intervento non invasivo, avvenuto nei giorni scorsi al 'Maria Cecilia Hospital' di Cotignola, nel Ravennate, "è perfettamente riuscito - spiega la società gialloblù - e Cantagalli sta seguendo un programma di riabilitazione che lo riporterà presto in palestra". Schiacciatore-laterale, soprannominato 'Bazooka' per la violenza delle proprie schiacciate, Cantagalli è considerato facente parte della 'generazione di fenomeni', gruppo di giocatori che, sotto la guida di Julio Velasco prima e Andrea Anastasi poi, ha costituito l'ossatura della Nazionale che, negli anni '90 ha dominato il palcoscenico internazionale. Con la maglia azzurra ha vinto un argento olimpico, 2 ori mondiali e 3 europei, arricchendo un palmarés personale fatto di 7 scudetti, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 6 Coppe Cev, una Supercoppa Europea e 9 Coppe Italia.