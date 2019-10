Mancini: In verde? Pereferisco l'azzurro

FIRENZE, 7 OTT - "Sabato in maglia verde? Io sono old fashion, preferisco l'azzurro o il bianco". Non accende Roberto Mancini la novità pensata dallo sponsor tecnico Puma di introdurre per l'Italia la terza maglia di color verde, novità che i tifosi vedranno il 12 ottobre per la prossima partita contro la Grecia. Ufficializzata dal profilo Twitter del marchio, la nuova divisa si ispira ai tessuti e all'architettura del Rinascimento, ma strizza l'occhio anche alla nuova era della Nazionale riguardo ai giovani.