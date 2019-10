Mancini: De Rossi e Buffon da celebrare

FIRENZE, 7 OTT - "Ci sarebbe piaciuto avere De Rossi per la partita di sabato, volevamo dare un'altra occasione per vestire l'azzurro a chi è stato campione del mondo e ha dato tanto a questa maglia. Purtroppo Daniele è infortunato, ma mi auguro ci sia un'altra opportunità in futuro per lui come per Buffon". Lo ha detto Roberto Mancini, dopo che aveva preconvocato l'ex capitano della Roma che si era trasferito in estate al Boca Juniors e attualmente è fermo ai box per problemi fisici. Fra gli altri giocatori in attesa di tornare nella Nazionale, per altri motivi rispetto a De Rossi e Buffon, c'è Mario Balotelli. "Ci ho parlato, ma mi pare che ancora non stia benissimo fisicamente - ha evidenziato il ct -. Contro il Napoli è andato un po' meglio, di sicuro ha bisogno di giocare". Intanto è tornato Zaniolo: "Ha fatto tutto, credo, per meritarselo, ha grandi qualità ma, per lui come altri, vale lo stesso discorso: d'ora in poi non si può più sbagliare".