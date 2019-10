Milan, Giampaolo verso l'esonero

MILANO, 7 OTT - Con il passare delle ore diventa sempre più concreta la possibilità di un esonero per Marco Giampaolo, mentre a Casa Milan procedono le riflessioni su come sostituire l'allenatore dopo sette giornate di campionato approfittando della sosta per le nazionali. Il principale obiettivo dei dirigenti al momento è Luciano Spalletti: il toscano una settimana fa era apparso freddo sulla possibilità di approdare in rossonero e comunque per iniziare una nuova avventura prima dovrebbe liberarsi dal contratto con l'Inter, che lo ha esonerato alla fine della scorsa stagione. Spalletti ha l'identikit di allenatore esperto e di alto livello con cui avviare un percorso di lungo periodo. In alternativa, non è ancora esclusa la possibilità di ingaggiare un traghettatore per concludere la stagione, come Stefano Pioli o Claudio Ranieri. Il prossimo allenatore sarà il nono a guidare il Milan nelle ultime sette stagioni.