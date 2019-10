Tennis: Shanghai, Fognini batte Querrey

ROMA, 7 OTT - Fabio Fognini si è sbarazzato in due set (6-4, 6-2) dello statunitense Sam Querrey nel match d'esordio del torneo di Shanghai, penultimo Atp Masters 1000 della stagione. Una vittoria che il n.12 del mondo ha costruito soprattutto con ottime percentuali di servizi, senza concedere all'avversario alcuna palla break. Ha invece pagato un passaggio a vuoto nel terzo set Lorenzo Sonego. Il 23enne piemontese è stato sconfitto 7-5, 6-7(1), 6-3 (dopo oltre due ore e mezza) dal francese Gael Monfils, numero 11 Atp e nona testa di serie. Decisivo l'ottavo game del terzo set, quando Monfils gli ha strappato la battuta a zero. Niente da fare anche per Marco Cecchinato, numero 69 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, che ha ceduto 6-2, 7-5 (in un'ora ed 11 minuti) al francese Benoit Paire, numero 23 Atp.