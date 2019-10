Squinzi: Matri, suo ricordo è indelebile

MILANO, 7 OTT - "Il dottore era una persona fantastica, un uomo semplice. Il suo ricordo resterà indelebile". Lo dice l'attaccante del Brescia, Alessandro Matri, arrivando al Duomo di Milano per i funerali dell'ex patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi. "Mi aveva accolto - aggiunge Matri - in un periodo calcisticamente non facile per me. Con poche parole trasmetteva valori importantissimi e una forza incredibile. Non ha mai fatto pesare la propria malattia, spesso era lui a tirare su noi nei nostri momenti difficili. Aveva uno spessore umano immenso, mi chiedeva sempre come stavano moglie e figli a casa".