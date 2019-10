Juve: CR7, grande sensazione la vetta

TORINO, 7 OTT - E' una "grande sensazione essere di nuovo in cima alla classifica" dopo una "prestazione molto intensa della squadra". Cristiano Ronaldo celebra su Instagram la vittoria nello scontro diretto con l'Inter che ha riportato i bianconeri al primo posto. Dybala, tornato al gol, esterna tutta la sua gioia: "A proposito della scorsa notte: felicità", è il messaggio dell'attaccate argentino. "Grande vittoria e si torna in cima", scrive Matthijs de Ligt. Miralem Pjanic batte le mani alla coppia Higuain-Dybala: "la domenica sera non ci sono dubbi, tango", è la battuta del centrocampista bosniaco.