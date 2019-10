U19 femminili e lotta al match fixing

ROMA, 7 OTT - Le 100 ragazze che partecipano alla Uefa Women's Under 19 Qualifying Round - in svolgimento in questi giorni in Italia - con le maglie di Italia, Estonia, Russia e Slovenia hanno preso parte alla sessione educativa sul tema del match fixing il cui obiettivo è educare all'integrità e alla legalità, tenuto dall'Integrity Officer della Figc, Giovanni Spitaleri. Sono stati toccati i principali punti del programma Uefa, che prevede tolleranza zero contro la corruzione e i tentativi di manipolazione delle partite, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi connessi per i giovani calciatori e calciatrici. L'attenzione principale è stata data alla conoscenza delle modalità di approccio da parte dei criminali che intendono alterare le gare.