Cagliari: niente lesioni per Pisacane

CAGLIARI, 7 OTT - Sembra meno grave del previsto l'infortunio di Pisacane, protagonista dello scontro con Olsen al novantesimo di Roma-Cagliari: il difensore, uscito in barella e con il collare, é stato subito trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Gemelli per accertamenti. Ma gli esami non hanno evidenziato lesioni. Un sospiro di sollievo: il centrale si era accasciato a terra subito dopo l'incidente. E il gioco era rimasto fermo per circa cinque minuti. Poi l'uscita dal campo, con la squadra in dieci a ribattere agli ultimi assalti della Roma perché le sostituzioni erano state tutte esaurite. Un infortunio, quello di Pisacane, legato a un episodio che ha acceso mille polemiche: il gol di Kalinic, festeggiato dai giallorossi, ma annullato perché l'arbitro e il guardalinee si sono accorti subito della spinta ai danni di Pisacane, poi finito addosso al suo compagno di squadra Olsen.