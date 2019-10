Inter: Moratti, con Conte nuovo ciclo

ROMA, 7 OTT - Un rammarico su Icardi ("forse sarebbe stato utile, molto utile") e entusiasmo per Conte e la nuova coppia di centrocampo Barella-Sensi: così Massimo Moratti all'indomani di Inter-Juventus. "Ho visto un primo tempo bellissimo, emozionante, l'Inter ha giocato molto bene". Secondo Moratti l'Inter ha "le caratteristiche per poter puntare allo scudetto, ma la squadra deve avere continuità. Si spera che la Juve possa averne di meno". Alla domanda se sia iniziato un nuovo ciclo in nerazzurro, Moratti spiega: "Con Conte c'è questa sensazione, legata al fatto che lui è un professionista con una continuità, ha forza, carattere, un modo di stare vicino alla squadra e di farsi seguire. L'allenatore incide parecchio. Deve avere una squadra forte, sennò non può inventarsi niente. Allenatori molto forti non ce ne sono tantissimi. Conte all'Inter è un buon colpo. E poi Barella e Sensi hanno cambiato il gioco dell'Inter, sono fortissimi. Questi presupposti fanno pensare che con qualche acquisto si possa andare lontano".