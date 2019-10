Golf:Open Spagna,doppietta Rahm a Madrid

ROMA, 6 OTT - Il bis è servito. Jon Rahm vince per il secondo anno consecutivo l'Open di Spagna guadagnando anche la leadership della Race to Dubai. A Madrid successo super per l'iberico che, davanti al pubblico di casa, si prende la 92/a edizione di uno dei tornei più antichi dell'European Tour. "E' una vittoria emozionante - la gioia di Rahm - arrivata dopo una settimana divertente. Non vedo l'ora di tornare qui il prossimo anno per provare a calare il tris". Era dal 1972, da quando la rassegna è entrata a far parte del massimo circuito continentale, che un golfista non riusciva nell'impresa di conquistare, per due volte consecutive, l'Open di Spagna. Dopo 47 anni è Rahm a firmare l'exploit e ad alzare al cielo il quinto titolo in carriera sull'European Tour. Al Club de Campo Villa il 24enne di Barrika ha dominato la scena chiudendo la kermesse in 262 (-22) colpi, 5 di vantaggio sul connazionale Rafa Cabrera Bello, secondo con 267 (-17). Podio tutto di marca spagnola anche grazie al terzo posto di Samuel Del Val.