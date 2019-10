Ciclismo: Colbrelli vince il gp Beghelli

BOLOGNA, 6 OTT - Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida) ha vinto il gran premio Beghelli, organizzato a Monteveglio, sulla collina Bolognese. Il bresciano ha battuto in uno sprint ristretto l'ex campione del mondo Alejandro Valverde, andato al gp Beghelli per fare un allenamento in vista del giro di Lombardia, ma che poi ha animato l'azione decisiva in vetta all'ultimo passaggio sulla salita dello Zeppolino. Un gruppo di sette corridori ha resistito al rientro del gruppo, e Colbrelli ha regolato Valverde e l'australiano Jack Haig.