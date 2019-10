Boxe: Mondiali donne,azzurra Amato a 8/i

ULAN UDE (RUSSIA), 6 OTT - Una sola azzurra è salita oggi sul ring dei Mondiali Elite donne (in pratica, coloro che disputano i match delle Olimpiadi) in corso di svolgimento a Ulan Ude, città della Russia orientale situata nella Siberia meridionale. Si tratta di Francesca Amato, di origini campane ma romana d'adozione visto che si allena alla Team boxe Roma XI, che in un match dei 60 kg (categoria non olimpica) ha battuto nettamente (5-0) l'argentina Dayana Sanchez qualificandosi per gli ottavi. Mercoledì prossimo se la vedrà con la statunitense Rashida Ellis. " "Buona la prestazione di Francesca - è il commento del ct azzurro Emanuele Renzini -. E' partita un po' tesa visto che si trattava del suo primo match mondiale, ma la sua è stata una vittoria meritata, che la proietta alla sfida con la Ellis: un match difficile, perchè la statunitense è un'ottima boxer". In tutto sono 226 le pugilatrici che prendono parte a questa edizione ei Mondiali, in rappresentanza di 57 nazioni.