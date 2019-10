Atletica: Giomi, Italia su strada Tokyo

DOHA, 6 OTT - "In questo Mondiale volevamo valutare se la strada intrapresa verso Tokyo 2020 fosse quella giusta, se la crescita che si è manifestata negli ultimi mesi fosse reale oppure no. Dal mio punto di vista è così, è palese la crescita dell'atletica italiana". Così il presidente della Fidal, Alfio Giomi, che nella giornata conclusiva dei Mondiali di Doha fa il bilancio della spedizione azzurra, che nel medagliere compare con un bronzo (quello della 50 km donne). "Ed è palese anche grazie ai risultati delle staffette - aggiunge -: due in finale, due record italiani, un nono e un 10/o posto. Automaticamente due pass per i Giochi e altre 3 squadre qualificate di fatto". Anche il ct azzurro Antonio La Torre valuta in maniera positiva la spedizione azzurra: "Eravamo qui per capire quale consistenza avesse il movimento, ed è stata la conferma che abbiamo invertito un 'mood' - commenta -. Stiamo lavorando per portare in luce quanto di buono è stato fatto, passando dall'io al noi e costruendo un ponte tra passato e domani".