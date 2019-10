Golf: romani sul green a Villa Borghese

ROMA, 6 OTT - Tante famiglie per una giornata all'insegna del golf. In vista dell'Open d'Italia all'Olgiata Golf Club dal 10 al 13 ottobre, oggi a Villa Borghese bambini accompagnati dai genitori e appassionati si sono potuti cimentare gratuitamente nel provare diversi colpi negli stand allestiti dalla Federgolf nell'ovale di Piazza di Siena. L'evento è la terza tappa stagionale del progetto 'Road to Rome 2022' in vista della sfida tra Europa e Usa che si terrà al 'Marco Simone golf country club' fra tre anni. Non a caso, ospite d'onore dell'evento, il trofeo Ryder Cup, esposto al pubblico che ha così potuto ammirarlo e scattare foto. Presenti anche il n.1 della Federazione italiana golf Franco Chimenti e l'assessore Sport, Politiche giovanili e grandi eventi Daniele Frongia. "Un evento molto importante in vista della Ryder Cup - ha detto - ma anche come momento per avvicinare il grande pubblico a uno sport che non dobbiamo considerare elitario. Si pensi all'ottima iniziativa della Fig sul tesseramento a dieci euro".