Atletica, 4x100 donne 7/a in finale

ROMA, 5 OTT - C'è anche l'Italia dello sprint nelle finale mondiale della staffetta 4x100 donne. Johanelis Herrera-Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa, bravissime ieri a centrare il piazzamento in finale (con record italiano portato a 42.90 e pass olimpico), si sono piazzate al settimo posto (42.98 il loro tempo). Vince la Giamaica di Shelly-Ann Fraser-Pryce (nono titolo mondiale per lei, decima medaglia assoluta) in 41.44, davanti alla Gran Bretagna (41.85) e agli Stati Uniti (42.10), e con la Svizzera che finisce quarta con record nazionale abbassato a 42.18. Seguono Germania (42.48, a lungo in lotta con le azzurre) e Trinidad (42.71), prima dell'Italia. Squalificata la Cina, per cambio fuori settore (e singolare tentativo delle due atlete coinvolte di riguadagnare un cambio in zona regolare). L'Italia eguaglia il miglior piazzamento di sempre, il settimo posto colto da Masullo, Dal Bianco, Ferrian e Tarolo a Tokyo 1991.