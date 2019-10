Serie A: Verona-Sampdoria 2-0

VERONA, 5 OTT - Il Verona batte la Sampdoria 2-0 in un anticipo della settima giornata di serie A, disputato a Verona. Un successo che proietta i veneti al nono posto in classifica, a quota 9, e lascia i blucerchiati ultimi con un bottino di una sola vittoria a fronte di ben sei sconfitte, con Eusebio Di Francesco a forte rischio di esonero. Un gol per tempo per i giallobl├╣ di Juric, avanti al 9' pt con Kumbulla - bel colpo di testa su calcio d'angolo - e al raddoppio al 36' st' dalla fine per una sfortunata autorete di Murru.