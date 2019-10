Il Liverpool fa otto su otto

ROMA, 5 OTT - Otto vittorie su otto in campionato per il Liverpool, che nel recupero è riuscito su rigore a battere il Leicester per 2-1 e proseguire nel suo percorso netto in testa alla classifica, con 24 punti e a +8 sul City che gioca domani con il Wolves. La squadra di Juergen Klopp non ha avuto vita facile contro il Leicester, nonostante la rete del vantaggio siglata da Manè poco prima del riposo. Le Foxes hanno pareggiato al 35' della ripresa e stava resistendo all'arrembaggio dei Reds, ma un pasticcio tra Schmeichel e Albrighton ha costretto il difensore ospite ad atterrare Manè - anche oggi il migliore dei suoi - in area e Milner non ha sbagliato il rigore concesso dopo il visto della Var. La rabbia per il pareggio sfumato ha fatto saltare i nervi a qualche giocatore del Leicester e dopo il fischio finale c'è stato un accenno di rissa mentre i Reds festeggiavano con i loro tifosi la 17/a vittoria consecutiva, tra la scorsa e questa stagione, in campionato, ormai ad un passo dal record di 18 detenuto dal City.