Inter: Conte, se ok Lukaku gioca

MILANO, 05 OTT - "Lukaku giocherà se darà le garanzie e se sarà a posto: altrimenti giocherà un altro": Antonio Conte, alla vigilia del derby d'Italia, resta vago sulla presenza dell'attaccante che non era partito martedì per Barcellona a causa di un affaticamento muscolare. "La Juventus ha già un'idea - continua il tecnico - una propria fisionomia: stiamo parlando di una squadra che ne ha vinte cinque e pareggiata una. La Juventus aggiunge, non sostituisce: anche quest'anno ha aggiunto. Va dato merito perché ogni anno sono saliti. Si è creato un gap importante a livello italiano che non è facile colmare. Noi stiamo cercando di farlo. Abbiamo iniziato la rincorsa per riposizionarci vicini. Loro sono una squadra già fatta, hanno tutto: noi stiamo nascendo e stiamo cercando di fare questo tipo percorso".