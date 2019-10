Rugby: due nuovi piloni per l'Italia

ROMA, 5 OTT - Un pilone destro, Giosuè Zilocchi, e un sinistro, Danilo Fischetti, sono stati convocati dal ct della nazionale di rugby, Conor O'Shea, in vista della partita contro la Nuova Zelanda, ultima del girone al Mondiale in Giappone, in programma sabato prossimo. I due giocatori sostituiscono Simone Ferrari e Marco Riccioni, usciti nel primo tempo del match perso ieri contro il Sudafrica. Il primo ha riportato una lesione distrattiva di secondo grado al muscolo semitendinoso della coscia destra, a Riccioni è stata diagnosticata una contusione toracica con sospetta lesione cartilaginea. I nuovi convocati si riuniranno alla squadra domani a Toyota, sede della sfida di sabato con gli All Blacks. Intanto, domani Andrea Lovotti, insieme con l'altro azzurro Nicola Quaglio, è atteso a Tokyo dalla commissione disciplinare di World Rugby in seguito al placcaggio a gioco fermo sul sudafricano Vermuelen che ha determinato l'espulsione del primo e una 'citazione' per il secondo per il suo coinvolgimento nello stesso placcaggio.