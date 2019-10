Bertolini convoca Aprile per la Bosnia

ROMA, 5 OTT - Prima chiamata in Nazionale per il portiere dell'Inter Roberta Aprile, convocata dalla Ct Milena Bertolini in vista della gara di qualificazione al Campionato Europeo Femminile 2021 Italia-Bosnia Erzegovina, in programma allo Stadio Renzo Barbera di Palermo martedì prossimo, 8 ottobre (ore 17.30).