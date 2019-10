Roma: Fonseca, Cagliari scelte obbligate

ROMA, 5 OTT - "Viste le tante assenze questa volta per me sarà più facile scegliere". La prende con filosofia Paulo Fonseca. Alla vigilia della sfida dell'Olimpico col Cagliari il tecnico della Roma non può che prendere atto di un'infermeria ancora piena e che lo costringerà a fare delle scelte obbligate contro un avversario "che sta disputando un eccellente campionato e che viene da diversi risultati positivi. Mi aspetto una partita complicata". Riguardo alla formazione, Fonseca annuncia il forfait del capitano Florenzi ("non recupera, è a casa con la febbre e non si è allenato") ed esclude una conferma di Pastore: "È difficile che in questo momento possa fare due partite consecutive. Cristante o Veretout trequartisti? Viste le circostanze la scelta dovrà inevitabilmente ricadere su uno di loro due".