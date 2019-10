Cagliari: a Roma con Nainggolan

CAGLIARI, 5 OTT - Cagliari a caccia di punti e di nuove imprese. Domani all'Olimpico contro la Roma Maran potrà schierare di nuovo Nainggolan a tempo pieno. Certo l'impiego dell'ex giallorosso (ha giocato accanto a Totti e De Rossi), più difficile immaginare la sua collocazione: davanti alla difesa o dietro le punte? Il Cagliari potrà contare anche sulla voglia di fare bella figura degli altri, che sino a non poco tempo fa giocavano nella capitale, come Olsen e Luca Pellegrini. "Per fare bene a Roma - ha spiegato il tecnico alla vigilia - dobbiamo giocare da squadra: così si fa la prestazione. E con la buona prestazione si può ottenere il risultato". Maran per nulla convinto di trovare un avversario stanco per le fatiche di Coppa. "Ha un organico tra i più forti d'Italia - ha detto - abituato a queste situazioni. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra identità.