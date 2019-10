Motogp, a Quartararo le ultime libere

ROMA, 5 OTT - E' stato il francese Fabio Quartararo ad aggiudicarsi le ultime prove libere sul circuito di Buriram dove domani si correrà il gran premio di Thailandia di motogp. Il pilota della Yamaha Petronas è andato fortissimo, come del resto anche nelle libere di ieri, ed ha preceduto di appena 27 millesimi il campione del mondo Marc Marquez che non ha affatto risentito della brutta caduta di ieri mattina; terzo tempo per Maverick Vinales. Quinto posto per Andrea Dovizioso, sesto per Rossi. Ora la parola passa alle qualifiche.