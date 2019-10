Atletica: 20 km marcia, Stano solo 13/o

ROMA, 5 OTT - Sfumano sul lungomare di Doha i sogni per l'Italia nella 20 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica leggera qatarioti. Massimo Stano non è riuscito ad andare oltre il 13/o posto, stroncato dai 2' di stop inflittigli dai giudici che lo hanno penalizzato con tre proposte di squalifica proprio nel vivo della gara. Quando è ripartito l'azzurro era troppo attardato dalle prime posizioni, con la canicola un recupero sarebbe stato impensabile. L'altro italiano in gara, Matteo Giupponi, si è dovuto accontentare addirittura della 24/a piazza. L'oro è stato vinto dal Giappone con Toshikazu Yamanishi, che ha chiuso in 1h26″03. Medaglia d'argento al russo Vasilij Mizinov e bronzo al gigante svedese Perseus Karlstrom, crollato nel finale e risucchiato dal rivale venuto dall'est.