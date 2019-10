Coppa America: sfida Ineos su Britannia

PORTSMOUTH (INGHILTERRA), 4 OTT - Dopo Luna Rossa, anche gli inglesi di Ineos team UK hanno varato la prima barca della classe Ac75, nel corso di una cerimonia che si è svolta a Portsmouth, quartier generale del team. Il nuovo monoscafo di oltre 22,76 metri si chiama Britannia, in omaggio a uno degli yacht da regata più famosi della Gran Bretagna. E' un passo importante, dopo 18 mesi di progettazione, costruzione e sviluppo. "La sfida per mettere le mani sulla 36/a America's cup di vela ha richiesto un nuovo approccio, una nuova strategia e un serio supporto da parte di Ineos per concentrarsi interamente su questa missione - dice Ben Ainslie, team principal e skipper dell'equipaggio -. Sono estremamente orgoglioso dell'impegno del team nel progettare e costruire la nostra prima barca da regata: ci sono volute ore e ore di lavoro, non vediamo l'ora di far uscire Britannia in mare".