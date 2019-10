Euro 2021: Malta-Italia 0-1

ROMA, 4 OTT - La nazionale femminile di calcio ha vinto 2-0 (0-0) a Malta la terza partita delle qualificazioni agli Europei 2021. Per la squadra allenata da Milena Bertolini sono andate in gol Bartoli al 24' st e Girelli al 47' su rigore. L'Italia, che nei primi due incontro aveva battuto 3-2 Israele e 1-0 la Georgia, sempre in trasferta, tornerà in campo martedì prossimo a Palermo per affrontare la Bosnia Erzegovina, sconfitta oggi dalla Danimarca che è a punteggio pieno nel girone B come le azzurre.