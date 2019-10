27 Azzurri per Grecia e Liechtenstein

ROMA, 4 OTT - È Giovanni Di Lorenzo l'unica novità tra i 27 calciatori convocati dal ct Roberto Mancini per le sfide contro Grecia e Liechtenstein valide per le qualificazioni a Euro 2020. Il difensore classe '93, protagonista di un buon avvio di stagione con il Napoli, torna a Coverciano dopo essere stato convocato dal ct in occasione dello stage dello scorso aprile. Nella lista non c'è Daniele De Rossi, che era stato pre-convocato, ma è indisponibile per infortunio. Torna il giallorosso Nicolò Zaniolo. Portieri: Donnarumma, Gollini, Meret e Sirigu; difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, D'Ambrosio, Di Lorenzo, Florenzi, Izzo, Mancini, Romagnoli, Spinazzola; centrocampisti: Barella, Bernardeschi, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo. attaccanti: Belotti, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne.