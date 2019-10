Auto: David Schumacher, niente pressione

SCARPERIA (FIRENZE), 4 OTT - "Non sento la pressione di portare un cognome così importante per il motorsport, io faccio le mie gare e i miei campionati senza pensarci troppo, non saprei cosa potrebbe significare non avere questo cognome, perché sono abituato ad averlo". Lo ha detto al Mugello, David Schumacher, nipote di Michael Schumacher e figlio dell'ex pilota di Formula 1, Ralf. Il 17enne tedesco è presente questo week-end nell'autodromo del Mugello per partecipare al penultimo round del 'Formula Regional European Championship', campionato internazionale organizzato da Aci Sport con vetture di F3, e non ha deluso le aspettative, piazzandosi rispettivamente secondo e primo nelle due sessioni di qualifiche. "Qui sta andando tutto bene - ha proseguito -. Su questo circuito ci ho girato solo a marzo e poi due settimane fa per qualche giorno di test, ma sento di essere in grado di vincere tutte le gare del week-end".