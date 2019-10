Bonucci, Inter forte ma sarà grande Juve

TORINO, 4 OTT - "A Milano faremo una grande prestazione: vedremo una grande Juventus". E' la convinzione di Leonardo Bonucci in vista del big match di domenica contro l'Inter capolista. "In queste sfide è sempre difficile dare una favorita - osserva il difensore ai microfoni di Sky -. Loro hanno iniziato alla grande il campionato, come era facile prevedere con l'arrivo di Conte. Sono una grande squadra".