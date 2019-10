Rugby: O'Shea, onoriamo i Mondiali

ROMA, 4 OTT - "Sono distrutto, per i ragazzi e per tutta la squadra. Il Sudafrica è stato più forte. Sapevamo che per vincere tutto sarebbe dovuto andare al meglio per noi. Il cartellino rosso a Lovotti ha ucciso la gara. Non so cosa sia passato per la testa di Andrea ma so che è devastato per quanto è accaduto". Così il ct dell'Italia, Conor O'Shea, dopo la sconfitta 49-3 con gli Springboks, che compromette il sogno di superare la fase a gironi del Mondiale di rugby. A segnare la giornata, l'espulsione per Lovotti che ha preso al collo un avversario e ha lasciato gli azzurri in 14. "Ci attendono 80' contro la Nuova Zelanda, vogliamo onorare questa Coppa del Mondo sino alla fine" ha aggiunto O'Shea.