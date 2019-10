Inter-Juve sold out, incasso da 6,4 mln

MILANO, 4 OTT - Inter e Juve di nuovo faccia, a faccia a 110 anni dal primo incontro, con un tutto esaurito da oltre 6,5 milioni di euro di incasso, nuovo massimo storico. Il club nerazzurro annuncia i numeri da record per una partita che "si candida a match dell'anno per numeri e significato". Il 236esimo derby d'Italia sarà visto a San Siro da oltre 75mila spettatori provenienti da tutto il mondo. Oltre 100 le nazionalità sugli spalti con oltre il 20 per cento di biglietti acquistati dall'estero. La partita sarà trasmessa in 200 Paesi da oltre 40 broadcaster.